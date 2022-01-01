أخبار الانتقالات | حكيمي يتدخل لإقناع صفقة باريس ولونجليه مرفوض

دي بول مستمر مع أتلتيكو
أفادت "ماركا" بأن رودريجو دي بول قرر الاستمرار مع أتليتكو مدريد وعدم الرحيل الصيف الجاري.
وكان الأرجنتيني عانى في موسمه الأول مع الفريق الإسباني، وارتبط بعدة عروض مؤخراً للرحيل.
يوفنتوس يتراجع عن دي ماريا
أوضحت "لاجازيتا" أن يوفنتوس قرر التراجع عن ضم أنخيل دي ماريا بشكل نهائي.
سبب تراجع السيدة العجوز هو عدم وصول رد نهائي من قبل الأرجنتيني على العرض الذي قدمه الفريق مؤخراً.
حكيمي يتدخل لإقناع شكرينيار
أوضح "نيكولا شيرا" إن ميلان شكرينيار قد وافق على الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان بعد تواصله مع زميله السابق في إنتر ولاعب بي إس جي الحالي أشرف حكيمي الذي أقنعه بالقدوم.
ويعرض بي إس جي 7.5 مليون يورو على شكرينيار كراتب شخصي، بينما العقبة هي إنتر الذي يطلب 80 مليوناً بينما وصل عرص باريس إلى 60 مليوناً بحسب التقرير.
مارسيليا ليس مهتماً بلونجليه
قال "فابريزيو رومانو" إن كليمون لونجليه سيترك برشلونة على الأرجح خلال الانتقالات الصيفية.
وأضاف الصحفي إن مارسيليا على عكس المشاع ليس مهتماً بمواطنه الذي لا يجد مساحة لعب كافية في إسبانيا.
فالنسيا يطلب بوليتانو
قال "إل شيرينجيتو" إن فالنسيا مهتم بالتعاقد مع ماتيو بوليتانو، الجناح الدولي الإيطالي لنابولي.
ويحظى اللاعب بإعجاب مدربه السابق في نابولي ومدرب فالنسيا الجديد جينارو جاتوزو.
مونزا يقترب من سينسي
ذكرت "سكاي" أن مونزا توصل لاتفاق مع إنتر من أجل التعاقد مع الثنائي ستيفانو سينسي وأندريا بينامونتي، ولكن بانتظار موافقة اللاعبين.
وبحسب التقرير ، سينضم سينسي على سبيل الإعارة الجافة، بينما سيكون انتقال بينامونتي نهائياً حال وافق الثنائي.
اجتماع بين روما وميلان
ذكرت "سكاي" أن اجتماعاً قد جمع بين مسؤولين من ميلان وآخرين من روما من أجل مناقشة سوق الانتقالات.
أبرز الأسماء المطروحة أليساندور فلورينزي الذي يعمل ميلان على ضمه نهائياً، بالإضافة لمناقشة فرضية انتقال نيكولو زانيولو الذي أكد التقرير صعوبة انتقاله.