أخبار الانتقالات | حكيمي يتدخل لإقناع صفقة باريس ولونجليه مرفوض

أوضح "نيكولا شيرا" إن ميلان شكرينيار قد وافق على الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان بعد تواصله مع زميله السابق في إنتر ولاعب بي إس جي الحالي أشرف حكيمي الذي أقنعه بالقدوم.

ويعرض بي إس جي 7.5 مليون يورو على شكرينيار كراتب شخصي، بينما العقبة هي إنتر الذي يطلب 80 مليوناً بينما وصل عرص باريس إلى 60 مليوناً بحسب التقرير.