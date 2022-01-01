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أخبار الانتقالات | جنون ميسي يجتاح برشلونة ومهاجم مدريد إلى إنجلترا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Xavi Messi
Getty Images

مهاجم ريال مدريد مطلوب في آرسنال

2022-01-25T09:33:19.782Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي آرسنال سيحاول من جديد ضم اللاعب لوكا يوفيتش نجم هجوم الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي اتخذ ذلك السبيل بعد أن تأكد من استحالة ضم دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا.



سفيان أمرابط مطلوب في توتنهام 

2022-01-25T09:33:04.877Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على رغبة نادي توتنهام في الحصول على خدمات اللاعب المغربي سفيان أمرابط في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد على إعجاب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق اللندني باللاعب بشكل كبير.



إنتر يقترب من كايسيدو

2022-01-25T09:32:53.954Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيليبي كايسيدو من صفوف جنوى.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن جنوى لا يمانع رحيل اللاعب لكن بمقابل مادي مجزي.



صفقة مجانية جديدة في برشلونة

2022-01-25T09:32:42.842Z

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة مهتم بضم اللاعب سيزار أثبيليكويتا إلى صفوفه في الصيف القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي تقدم بعقد لمدة عامين لنجم تشيلسي عقب انتهاء عقده مع البلوز.



ميسي في برشلونة

2022-01-25T09:32:06.500Z

يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة برشلونة، وشوهد مساء الإثنين يتناول العشاء مع تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وأثار وجود ميسي في برشلونة قبل أسبوع من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الكثير من التكهنات، خاصة وأن الأرجنتيني لم يجد نفسه فعليًا حتى الآن في النادي الباريسي.

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رسميًا | هُدم عرين الأسد .. رحيل جوميس عن الهلال

2022-01-25T09:31:42.446Z

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، الثلاثاء، رحيل الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها في صفوف الفريق.

وعقد فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، مساء أمس الإثنين، اجتماعًا مع اللاعب في ساعة متأخرة من الليل بمقر النادي، للاتفاق على طريقة إنهاء العقد.

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