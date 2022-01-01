أخبار الانتقالات | حقيقة ضم بايرن لدي يونج وصفقة جديدة لنيوكاسل

ذكرت "NIC" أن فيتور بيريرا قد توصل لاتفاق مع إدارة إيفرتون لتولي تدريب الفريق خلفاً لرافائيل بينيتيز.

المدرب البرتغالي آخر تجاربه كانت مع فنربخشه التركي، ولكن بحسب الصحافة الإنجليزية، فابيو كانافارو وتيري هنري ونونو سانتو في السباق بعد.

وحاول إيفرتون إعادة روبرتو مارتينيز، أو ضم مساعده تيري هنري، ولكن بحسب "آس"، لم تنجح مساعيه لإقناع مدربي بلجيكا.