أخبار الانتقالات | حقيقة رحيل أرتور عن ليفربول

أوليمبياكوس يحاول ضم نافاس
كشف "فوت ميركاتو" عن وجود محاولات من أوليمبياكوس لضم كيلور نافاس من صفوف بي إس جي.
وقال التقرير إن النادي الفرنسي يرحب بالمفاوضات، ولكن الحارس الكوستاريكي يرفض اللعب في اليونان.
صراع في يناير على بيلينجهام
قال "إكريم كونور" إن ريال مدريد، مانشستر سيتي، يونايتد، تشيلسي، وليفربول مهتمون بضم نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام.
وأضاف التقرير أن الأندية عازمة على التحرك مبكراً ومحاولة ضم الدولي الإنجليزي في سوق انتقالات يناير المقبل.
مالديني يؤكد مجدداً عرض لياو
تحدث باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان، مع "سكاي" بخصوص عقود نجومه إسماعيل بن ناصر، رافائيل لياو، وبيير كالولو، وأكد أن العمل مستمر لتجديد عقودهم.
وعاد مالديني وأوضح أن النادي الإيطالي رفض بالفعل عرضاً من تشيلسي لضم لياو هذا الصيف كما قال قبيل لقاء دينامو زغرب الأربعاء.
لا صحة لمفاوضات يوفنتوس مع دي زيربي
قال "نيكولا شيرا" إن لا صحة لشائعات خلافة روبرتو دي زيربي لماسيمليانو أليجري في تدريب يوفنتوس.
وأضاف الصحفي الإيطالي أن دي زيربي مرشح لتدريب برايتون كما ذكر الإعلام الإنجليزي، ودخل في مفاوضات بالفعل معه بالأيام الماضية لخلافة جراهام بوتر.
حقيقة رحيل أرتور عن ليفربول
ناقش "ليفربول إيكو" التقارير المنتشرة بخصوص رغبة ليفربول بإنهاء إعارة أرتور ميلو رغم التوقيع معه قبل أيام فقط.
وقال الموقع في تقريره إن مدرب الريدز يورجن كلوب لم يشاهد اللاعب بالوقت الكافي من أجل الحكم عليه بالفشل ويقرر إنهاء إعارته أو عدم التفكير في ضمه نهائياً.