أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال سافيتش إلى مانشستر يونايتد ورحيل جورجينيو يقترب

يوفنتوس يحدد بديل كيليني
قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن يوفنتوس يستهدف جابرييل، مدافع آرسنال، لتعزيز خطه الخلفي الموسم المقبل.
وبحسب التقرير، يضع الفريق الإيطالي المدافع البرازيلي كأحد الخيارات لدعم خطه الخلفي تعويضاً لرحيل جيورجيو كيليني الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.
ميلنر قد يستمر مع ليفربول
أفادت "تيليجراف" أن ليفربول قد يقدم عرضاً إلى جيمس ميلنر من أجل مد عقده والاستمرار في صفوفه.
الإنجليزي المخضرم ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً لتمديده في الأيام الماضية.
يوفنتوس يستهدف جورجينيو
أكد موقع "تودوفيكاخيس" أن يوفنتوس مصر على جلب جورجينيو من صفوف تشيلسي هذا الصيف.
اللاعب عقده ينتهي في 2023 وحتى الآن لا بوادر لمده في ظل ضبابية الموقف الإداري للبلوز.
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نفي أنباء رحيل سافيتش إلى مانشستر يونايتد
أكد مراسل جول في تورينو أن الأنباء بخصوص انتقال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى مانشستر يونايتد ليست صحيحة.
وانتشرت تصريحات لوكيل اللاعب تفيد بوجود مفاوضات مع يونايتد وبي إس جي في الساعات الأخيرة، والتي نفاها الوكيل بنفسه كذلك.