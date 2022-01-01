أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال سافيتش إلى مانشستر يونايتد ورحيل جورجينيو يقترب

أفادت "تيليجراف" أن ليفربول قد يقدم عرضاً إلى جيمس ميلنر من أجل مد عقده والاستمرار في صفوفه.

الإنجليزي المخضرم ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً لتمديده في الأيام الماضية.