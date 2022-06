أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال دجيكو إلى ريال مدريد والنصيري لإنجلترا

أعلن بورتو انتقال لاعبه فابيو فييرا لصفوف آرسنال بصفة نهائية عقب مفاوضات مكثفة في الساعات الماضية.

الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو، منها خمسة ملايين متعلقة بالمتغيرات على أساس المشاركات والإنجازات الرياضية بحسب "فابريزيو رومانو".

Official, confirmed. Arsenal signs Fábio Vieira from FC Porto on a permanent deal, Portuguese club statement announces. ⚪️🔴🤝 #AFC



“Deal complete for amount of €40m, and of these, €5m are dependent on achievement of sports objectives”. pic.twitter.com/oaRLXGpeVX