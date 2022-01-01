أخبار الانتقالات | حسم مصير ماجواير وأليجري مصمم على مهاجم برشلونة

عرض أخير لأوباميانج
تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي بعرضه الأخير للتعاقد مع المهاجم الجابوني بيير أوباميانج من برشلونة، طمحًا في حل الأزمة الهجومية بالفريق.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن العرض وصلت قيمته 20 مليون يورو، مع استبعاد أي متغيرات مستقبلية من قيمة الصفقة.
وأشارت إلى أن برشلونة يعتبر هذا العرض أفضل من العروض الماضية، ولكن النادي الكتالوني سيحاول رفع القيمة إلى ما يقرب من 30 مليون يورو.
هيريرا يوقع لبيلباو
أصبح نادي أتلتيك بيلباو الإسباني على أعتاب استعادة لاعبه السابق أندير هيريرا من باريس سان جيرمان قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب سينضم لبيلباو في صفقة انتقال حر وسيوقع لمدة عامين، مع إمكانية التمديد في حالة استيفاء بعض الشروط.
إصرار أليجري
قام ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالإصرار على ضم ممفيس ديباي مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن أليجري اجتمع بالمدير الرياضي للنادي فيديريكو تشيروبيني، ونائب الرئيس بافل نيدفيد والمدير العام ماوريتسيو أريفابيني لمناقشة ملف المهاجم الجديد.
وأوضحت أن مدرب السيدة العجوز جعل الأمور واضحة لناديه، برغبته في ضم مهاجم حركي وسريع يلعب بجوار الصربي دوشان فلاهوفيتش، وطلب من الإدارة بذل الجهد الاقتصادي المطلوب لضم اللاعب.
ومن المتوقع تقدم يوفنتوس بعرض أخير للتعاقد مع ديباي خلال الأيام القليلة الماضية، طمحًا في موافقة برشلونة على بيعه.
لا عروض من أجل نيتو
أكد برونو لاج مدرب وولفرهامبتون عدم تلقي ناديه أي عروض حتى الآن من أجل التعاقد مع جناحه البرتغالي بيدرو نيتو، رغم ارتباطه بالانتقال إلى آرسنال.
وقال لاج:"سمعت هذه الأنباء ولكن لم تصل لنا أي عروض، من الطبيعي أن تحاول الأندية ضم لاعبينا ولكن لم يخبرني أي شخص بعروض رسمية".
حملة من أجل رونالدو
نشر جابرييل سيسييه مهاجم مرسيليا السابق تغريدة دعا فيها كريستيانو رونالدو للعب بقميص أولمبيك مارسيليا، على الرغم من أن النادي الفرنسي لا ينوى التعاقد مع اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات.
بقاء ماجواير
نفى فابريتسيو رومانو خبير الانتقالات، وجود أي مفاوضات بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بخصوص هاري ماجواير مدافع الشياطين الحمر.
وأوضح أن اللاعب سيبقى مع مانشستر هذا الموسم من أجل القتال على مركزه، مع تركيز تشيلسي على ضم الفرنسي ويسلي فوفانا.
أودوي إلى ليفركوزن
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن نادي ليفركوزن الألماني اقترب من التعاقد كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي.
وأوضحت أن صاحب الـ21 سنة سيوقع لليفركوزن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تقاسم الناديين راتبه الذي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.
مورينيو ولاعب آخر من باريس
كشف الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو عن وجود منافسة من روما لنظيره يوفنتوس، للتعاقد مع لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان.
وأوضح أن المدرب جوزيه مورينيو يريد ضم لاعب وسط جديد لفريقه، بسبب الإصابة الصادمة لجورجينيو فاينالدوم الوافد الجديد للفريق.
إصرار فوفانا
قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن ويسلي فوفانا يضغط على ليستر سيتي من أجل تسهيل انتقاله لتشيلسي هذا الصيف.
وأوضح أن اللاعب يحلم بهذه الخطوة بالانضمام للبلوز، مع استمرار المفاوضات بين الثعالب والنادي اللندني بعد رفض العرض الثالث للحصول على خدمات المدافع الفرنسي مقابل 70 مليون جنيه استرليني.
It's not over yer for Wesley Fofana to Chelsea. Wesley's pushing to join Chelsea, it's his dream and 'obsession' so negotiations are expected to continue after £70m bid turned down. 🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022
Talks are still ongoing with intermediaries in order to find the best solution soon. pic.twitter.com/WBj23Z4ugc