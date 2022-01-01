أخبار الانتقالات | حسم مصير كافاني وإشبيلية يضغط لضم مارسيال

أعلن رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، بأن إدينسون كافاني مستمر مع الفريق ولن يرحل في انتقالات يناير.

وارتبط نجم الأوروجواي بالانتقال لبرشلونة أو العودة لأمريكا الجنوبية، ولكن المدير الفني في مؤتمر مباراة أستون فيلا أكد استمراره مع الشياطين الحمر.