مدونة حية

أخبار الانتقالات | حسم مصير كافاني وإشبيلية يضغط لضم مارسيال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Cavani Martial Man United Arsenal
Getty

ريال مدريد مهتم بكيسييه

2022-01-10T07:18:57.802Z

ذكرت "إل ناسيونال" أن ريال مدريد مهتم بضم الإيفواري فرانك كيسييه الصيف المقبل.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط لاعب ميلان بالفريق الملكي في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم وعدم توصله لاتفاق لمده حتى الآن مع الروسونيري.

إشبيلية يصر على ضم مارسيال

2022-01-10T07:17:49.055Z

أوضح الصحفي "إكريم كونور" بأن إشبيلية مصر على ضم أنتوني مارسيال في انتقالات يناير.

وأكد الصحفي بأن الفريق الأندلسي سيقدم عرضاً جديداً لمانشستر يونايتد لضم الفرنسي في الأيام المقبلة عقب رفض عرض أولي.

الهلال يواصل النشاط ويضم العبيد

2022-01-10T07:14:28.113Z

التفاصيل هنا

وكيل ديست يوضح حقيقة رحيله

2022-01-10T07:14:27.447Z

التفاصيل من هنا

دورتموند يتمسك بفرص بقاء هالاند

2022-01-10T07:14:26.865Z

اقرأ هنا

رانجنيك يعلن بقاء كافاني

2022-01-10T07:14:25.265Z

أعلن رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، بأن إدينسون كافاني مستمر مع الفريق ولن يرحل في انتقالات يناير.

وارتبط نجم الأوروجواي بالانتقال لبرشلونة أو العودة لأمريكا الجنوبية، ولكن المدير الفني في مؤتمر مباراة أستون فيلا أكد استمراره مع الشياطين الحمر.