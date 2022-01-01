أخبار الانتقالات | حسم مصير كافاني وإشبيلية يضغط لضم مارسيال

ريال مدريد مهتم بكيسييه
ذكرت "إل ناسيونال" أن ريال مدريد مهتم بضم الإيفواري فرانك كيسييه الصيف المقبل.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط لاعب ميلان بالفريق الملكي في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم وعدم توصله لاتفاق لمده حتى الآن مع الروسونيري.
إشبيلية يصر على ضم مارسيال
أوضح الصحفي "إكريم كونور" بأن إشبيلية مصر على ضم أنتوني مارسيال في انتقالات يناير.
وأكد الصحفي بأن الفريق الأندلسي سيقدم عرضاً جديداً لمانشستر يونايتد لضم الفرنسي في الأيام المقبلة عقب رفض عرض أولي.
الهلال يواصل النشاط ويضم العبيد
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دورتموند يتمسك بفرص بقاء هالاند
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رانجنيك يعلن بقاء كافاني
أعلن رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، بأن إدينسون كافاني مستمر مع الفريق ولن يرحل في انتقالات يناير.
وارتبط نجم الأوروجواي بالانتقال لبرشلونة أو العودة لأمريكا الجنوبية، ولكن المدير الفني في مؤتمر مباراة أستون فيلا أكد استمراره مع الشياطين الحمر.