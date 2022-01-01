أخبار الانتقالات | حسم مصير بيل وإبراهيموفيتش يتحول للإدارة

نيوكاسل وفيلا يطلبان بوجبا
قالت "صن" إن أستون فيلا قد يقدم عرضاً صادماً لضم النجم الفرنسي بول بوجبا الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد هذا الصيف.
وأضاف التقرير أن نيوكاسل هو الآخر سيتقدم بعرض لضم متوسط الميدان.
صراع أنتوني يشتعل
أفادت "UOL" بأن برشلونة هو آخر الأندية التي أبدت اهتماماً بالتعاقد مع جناح أياكس أنتوني.
الدولي البرازيلي الشاب بحسب التقرير يحظى باهتمام بايرن ميونخ وكذلك ليفربول.
بروزوفيتش يجدد رسمياً مع إنتر
أعلن إنتر رسمياً عن تمديد عقد نجمه مارسيلو بروزوفيتش رسمياً بعد أسابيع من التكهن.
ووقع الكرواتي عقداً حتى 2026 مع النيراتزوري، والذي أكدت تقارير أنه سيتقاضى بحسبه 6.5 مليون يورو موسمياً.
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بيل يرحل عن مدريد
قال "فابريزيو رومانو" إن جاريث بيل سيرحل عن ريال مدريد في يونيو المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق.
وتحدث اللاعب في مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده ويلز قال فيه إن الآن ليس الوقت للحديث عن المستقبل.
حسم مصير إبراهيموفيتش
كشفت "لاجازيتا" أن زلاتان إبراهيموفيتش وميلان سيحددان معاً مصير النجم السويدي فيما يخص الموسم المقبل.
وأضاف التقرير أن على الأرجح سيجدد صاحب الأربعين عاماً لموسم إضافي ولكن براتب أقل، ثم سيتقلد منصباً إدارياً.