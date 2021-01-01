أخبار الانتقالات | خطر في صفقة هالاند ونجم بايرن ميونخ إلى إنجلترا

أكد موقع "Le10Sport" الفرنسي أن نيوكاسل فشل في التعاقد مع لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون الفرنسي.

النجم البرازيلي كان من أهم الأهداف للمدرب إيدي هاو، ولكن العرض الذي تقدم به نيوكاسل بـ40 مليون يورو لم يكن كافيًا لإقناع ليون بالبيع.