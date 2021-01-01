أخبار الانتقالات | حرب باريس ومدريد وفيران يقترب من برشلونة

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اتفاق وشيك بين برشلونة وسيتي بخصوص فيران
2021-12-20T06:54:21.297Z
أكدت عدة مصادر إسبانية أن الاتفاق أصبح وشيكاً بين برشلونة ومانشستر سيتي بخصوص فيران توريس.
وستكون قيمة الصفقة 50 مليون يورو، ولكن يريد برشلونة تقسيط المبلغ وليس دفعه بصورة مباشرة.