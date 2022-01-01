أخبار الانتقالات | حارس جديد في مانشستر وبرشلونة يتخلص من ديست

قال "نيكولا شيرا" إن جلطة سراي يحاول خطف توقيع أندريا بيلوتي من روما في الساعات الماضية.

ويعرض النادي التركي راتباً يقارب 3.3 مليون يورو بالموسم على المهاجم الإيطالي الذي بحسب "كورييري" يفضل روما ولكن الأخير يجب أن يبيع أولاً إيلدور شمورودوف لإفساح المجال.