أخبار الانتقالات | جوارديولا قريب من مدافع وفريق موريبا الجديد

أوضحت "ديلي ميل" أن إيفرتون لن يضم إدريسا جانا جاي من باريس سان جيرمان وسيتجه لأهداف أخرى.

وقال التقرير إن محمد كمارا من لايبزيج هو المرشح الأبرز لتعزيز خط وسط التوفيز، دون تفسير أسباب انهيار صفقة جاي رغم التقارير عن حدوثها بصيغة الإعارة.