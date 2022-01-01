أخبار الانتقالات | جريزمان يحسم مستقبله وعودة لوكاكو تقترب

أكدت "أولي" التقارير الإنجليزية التي تحدثت عن عرض جديد من آرسنال لضم ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس.

العرض الجديد بحسب التقرير في حدود 30 مليون يورو، والذي قد يكون كافياً لإقناع النادي الهولندي للتخلي عن نجمه.