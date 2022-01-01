أخبار الانتقالات | جدل حول مبابي ونجم جديد على رادار ريال مدريد وبرشلونة

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتخلي عن ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المزيد من العناصر.

الفريق تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن ذلك لم يمنع تشافي ورئيس النادي جوان لابورتا من التفكير في المستقبل.

ويضع تشافي خط الدفاع كأحد أهم الأهداف التي يركز على تدعيمها، بالتخطيط للتعاقد مع مدافعين على أقل تقدير الصيف القادم.

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