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أخبار الانتقالات | اجتماع برشلونة الغامض وصفقة يونايتد المجانية!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Joan Laporta Barcelona
Getty

كريم أديمي رفض برشلونة!

2021-12-14T07:36:18.054Z

بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" فاللاعب كريم أديمي قد رفض فكرة تمثيل برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يريد اللعب لفريق ألماني، في ظل وجود اهتمام من بوروسيا دورتموند بضمه.



توتنهام يترك ديلي آلي مجانًا 

2021-12-14T07:36:03.567Z

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام سيتخلص من لاعبه ديلي آلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بشكل مجاني.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتليتيك"، وبالرغم من رفض عرض باريس سان جيرمان لضمه قبل حوالي عام.



مينو رايولا يجتمع بلابورتا!

2021-12-14T07:35:48.015Z

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع جمع بين جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الحالي ومينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير.

الاجتماع لم يكن صدفة وكان مخططًا له من الأسبوع الماضي بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو. 



مانشستر يونايتد يريد الدعم بصفقة مجانية

2021-12-14T07:35:33.981Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يريد دعم صفوفه بصفقة مجانية خلال سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتليتيك"، حيث أكد أن النادي يريد ضم اللاعب أبو بكر كامارا من صفوف مارسيليا بعد انتهاء عقده.



آرسنال يستهدف فلاهوفيتش!

2021-12-14T07:35:16.908Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن فيورنتينا لن يتركه بأقل من 100 مليون يورو.



بعد شائعات رحيله .. والد دي يونج يحسم مستقبل نجله مع برشلونة

2021-12-14T07:20:42.995Z

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