أخبار الانتقالات | جافي مطلوب في مانشستر وحقيقة رحيل تاليسكا

ذكر "فابريزيو رومانو" أن سفن بوتمان، نجم دفاع ليل، مطلوب بقوة في عدة أندية، على رأسها ميلان ونيوكاسل.

وقد يرحل اللاعب في يناير، وينتظر نيوكاسل تحديد ليل للسعر المطلوب من أجل بيع اللاعب الهولندي الشاب.