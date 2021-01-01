أخبار الانتقالات | صدمة ريال مدريد والتخلص من بضاعة برشلونة

يطمح نادي باريس سان جيرمان، في الفوز بسباق التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي خلال الصيف القادم.

صاحب الـ28 سنة ارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد، ولكن صحيفة "بيلد" أكدت أن باريس هو الأقرب لضمه حاليًا بالمجان بعد نهاية نهاية عقده مع البلوز في يونيو 2022.