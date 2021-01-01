أخبار الانتقالات | ثورة في باريس ورحيل مارسيلو

فاينالدوم أيضاً خارج الحسابات
قال "كالتشيو ميركاتو" إن الهولندي جورجينيو فاينالدوم هو الآخر قد يغادر بي إس جي الفترة المقبلة.
الدولي الهولندي لا يشارك بصفة أساسية، وذكر التقرير أن إنتر قد يتحرك لضمه ولكن في صورة الإعارة فقط.
بالميراس سيحاول مع مارسيلو
أوضحت "E GOOL" أن مارسيلو قد يغادر ريال مدريد الفترة المقبلة في ظل خروجه من التشكيل الأساسي.
وقال التقرير إن بالميراس أكبر المهتمين بضم الظهير الأيسر، ويريد أن يبرز أن الأمر سيعطيه فرصة للمشاركة بالمونديال المقبل. المزيد من التفاصيل هنا
عدة عروض لفيسينو
ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن ماتياس فيسينو قريب من مغادرة إنتر في ميركاتو يناير.
ويتصدر نابولي قائمة المهتمين، ولكن هناك تحركات في الليجا أيضاً، بالإضافة لاهتمام من إيفرتون.
جواو فيليكس إلى مانشستر سيتي؟
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جورجي مينديش، الوكيل المشهور، يحاول نقل وكيله جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.
وقال التقرير إن اللاعب قد يكون محط اهتمام من مانشستر سيتي، وهو ما يحاول تحويله مينديش إلى حقيقة.
برشلونة يطهر صفوفه
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ثورة في صفوف بي إس جي
أوضحت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان يخطط لرحيل مجموعة كبيره من لاعبيه في انتقالات يناير بسبب خروجهم من الحسابات.
ومن ضمن الأسماء التي ذكرها التقرير عبدو ديالو، كولين داجبا، رافينيا، الحارس الثالث سيرخيو ريكو، وأيضاً ماورو إيكاردي.