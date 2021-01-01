أخبار الانتقالات | ثورة في باريس ورحيل مارسيلو

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جورجي مينديش، الوكيل المشهور، يحاول نقل وكيله جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.

وقال التقرير إن اللاعب قد يكون محط اهتمام من مانشستر سيتي، وهو ما يحاول تحويله مينديش إلى حقيقة.