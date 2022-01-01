أخبار الانتقالات | ثنائي مانشستر يونايتد مطلوب في السعودية

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، مع "سكاي" إن ناديه قرر الاستثمار في اللاعبين الشباب والبناء للمستقبل.

وأوضح الإيطالي أن تعاقد الفريق مع ديان كولوشيفسكي ورودريجو بنتانكور هذا الشتاء أكبر دليل على سياسات النادي.