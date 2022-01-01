أخبار الانتقالات | تين هاج يطرد رونالدو ومفاجأة هاري كين

إنتر يضغط لضم باريديس
بحسب "كالتشيو ميركاتو" وعدة مصادر في إيطاليا، يحاول إنتر التعاقد مع لياندرو باريديس من بي إس جي.
وأضاف التقرير أن اللاعب يرحب بالفرضية، وأن إنتر سيعرض 15 مليون يورو لضمه الصيف المقبل.
ليفربول يدخل على الخط من أجل أديمي
أوضحت "سكاي" بنسختها النمساوية أن سالزبورج وبوروسيا دورتموند توصلا لاتفاق بخصوص نجم الأول كريم أديمي.
وأضاف التقرير أن اللاعب لم يحسم أمره، وأن من ضمن الأسباب دخول ليفربول على الخط من أجل اللاعب الألماني الشاب، بالإضافة للايبزيج وبي إس جي.
برشلونة يغير رأيه في دي يونج
قالت "سبورت" إن تألق لوك دي يونج وتسجيله عدداً من الأهداف الحاسمة رغم كونه لاعب بديل أعجب إدارة النادي والجهاز الفني.
وأوردت الصحيفة وجود تفكير بمد إعارة اللاعب من إشبيلية لموسم إضافي بعد تألقه في الآونة الأخيرة.
جابرييل يستبعد فرضية برشلونة
نقل فابريزيو رومانو تصريحات للمدافع البرازيلي لآرسنال جابرييل أكد فيها تركيزه على البقاء في آرسنال وسعادته مع الفريق.
تصريحات قلب الدفاع تأتي رداً على سؤال تلقاه بخصوص وجود اهتمام من برشلونة بضمه في الفترة المقبلة.
كين قد يجدد مع توتنهام
أوضحت "ميرور" أن هاري كين قد يجدد في نهاية المطاف مع فريقه الحالي توتنهام ولن يرحل الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن من الأسباب هو عدم تعيين ماوريسيو بوتشيتينو على الأرجح في مانشستر يونايتد، المدرب الذي كان يرغب كين في العمل معه مجدداً.
تين هاج يبحث التخلص من رونالدو
قالت "ديلي ستار" إن إرين تين هاج، الهولندي المرشح بقوة لتدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل، يريد التخلص من كريستيانو رونالدو.
وأضاف التقرير أن تلك الفرضية مع إمكانية غياب مانشستر يونايتد عن دوري الأبطال الموسم المقبل تفتح الباب لتجربة جديدة للبرتغالي.
وفي سياق منفصل، أوضحت "ديلي ميل" في المقابل أن تين هاج يريد ضم مواطنه ستيفن بيرجفاين من صفوف توتنهام.