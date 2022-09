أخبار الانتقالات | تفاصيل محاولة الهلال لضم رونالدو وعودة كوستا

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي عن نجاحه في ضم اللاعب البرازيلي دييجو كوستا بشكل مجاني بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية ليدعم هجومهم.

