أخبار الانتقالات | تفاصيل محاولة الهلال لضم رونالدو وعودة كوستا

الهلال غامر لكن رونالدو صدمه .. ما المبلغ الذي رفضه كريستيانو من الدوري السعودي؟
بسبب الإدارة الجديدة .. تشيلسي مُهدد بفقدان خدمات كانتي مجانًا!
رسميًا | دييجو كوستا ينضم إلى وولفرهامبتون
أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي عن نجاحه في ضم اللاعب البرازيلي دييجو كوستا بشكل مجاني بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية ليدعم هجومهم.
Ready for the next chapter.— Wolves (@Wolves) September 12, 2022
🎨📙 pic.twitter.com/WwGcmXe8Dm
أردا توران يعتزل كرة القدم
لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق أردا توران أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي قبل ساعات قيلة.
اللاعب ظهر مؤخرًا بقميص جلطة سراي التركي، لكنه قرر أن يضع حدًا لمسيرته الكروية التي شهدت التتويج بالدوري الإسباني رفقة برشلونة وأتلتيكو مدريد.
عقد مبابي ينتهي مبكرًا
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن عقد كيليان مبابي رفقة باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل وليس 2025 كما ذكر النادي قبل أشهر.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن العقد به بند يسمح بتمديده إلى 2025، لكن فقط بموافقة مبابي.
إنتر يبدأ مفاوضات تجديد عقد شكرينيار
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر قد بدأ بالفعل المفاوضات مع لاعبه ميلان شكرينيار من أجل تجديد عقده.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لا إنتريستا"، في ظل وجود رغبة من باريس سان جيرمان في ضم المدافع الذي ينتهي تعاقده في يونيو القادم.
برشلونة مستعد للتنازل في مشكلة جريزمان
أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أصبح قريبًا من الاتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد على شكل جديد لنقل أنطوان جريزمان بشكل نهائي للنادي العاصمي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن الفريق قد يخفض الـ 40 مليون يورو التي تتواجد في شرط الشراء الجبري إلى 25 مليون فقط.
ليفربول كان على استعداد لدفع 100 مليون من أجل فالفيردي
أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو فالفيردي من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، التي أكدت أن النادي الإنجليزي كان مستعدًا لشراء اللاعب مقابل حوالي 100 مليون يورو لكن ريال مدريد رفض الفكرة.