أخبار الانتقالات | تضحية مدافع برشلونة وبوتر يريد رونالدو في تشيلسي

أصر توماس فرانك المدير الفني لبرينتفورد على عدم رحيله عن صفوف الفريق في الوقت الحالي وسط أنباء انتقاله لبرايتون، لخلافة جراهام بوتر المنتقل لتشيلسي.

وقال فرانك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل":"أنا سعيد جدًا بمكاني الحالي في برينتفورد وأقوم بالتركيز على وظيفتي في كل يوم".

وأضاف:"بالنسبة لي أنا بحاجة إلى شيء مجنون وخاص جدًا يجعلني أرحل عن النادي، ولكن الشيء المؤكد الآن أنني سعيد هنا".