أخبار الانتقالات | تضحية ريال مدريد وتحديد مصير النني مع آرسنال

أصبح إيدين هازارد جناح ريال مدريد قريبًا من الرحيل عن النادي الإسباني في الصيف، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي أصبح من أكبر المهتمين بالحصول على خدماته بمقابل مادي مخفض.