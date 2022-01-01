أخبار الانتقالات | تشيلسي ينجو بصفقة من برشلونة وليفربول يجدد لجوتا

كشفت صحيفة "تيليجراف" عن وجود رغبة في إدارة ليفربول في تحسين عقد اللاعب ديوجو جوتا خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن عقده مستمر حتى ثلاث سنوات قادمة.