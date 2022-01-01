أخبار الانتقالات | تشيلسي ينجو بصفقة من برشلونة وليفربول يجدد لجوتا

تشيلسي يوقع مع حارس جديد
2022-08-02T07:25:37.468Z
نجح تشيلسي في التوقيع مع الحارس جابرييل سلونينا من صفوف شيكاجو فاير الأمريكي بعقد حتى 2028 لكنه سيبقى مع فريقه الآن في فترة إعارة بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو.
مانشستر يونايتد يتفاوض لضم هدلستون
2022-08-02T07:25:00.291Z
كشفت صحيفة "تيليجراف" أن إدارة مانشستر يونايتد تريد ضم توم هدلستون ليدرب فريق الشباب ويلعب معهم بعض المباريات.
ليفربول يعرض عقد جديد على جوتا
2022-08-02T07:24:33.720Z
كشفت صحيفة "تيليجراف" عن وجود رغبة في إدارة ليفربول في تحسين عقد اللاعب ديوجو جوتا خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن عقده مستمر حتى ثلاث سنوات قادمة.
ما هي تفاصيل عقد كوندي مع برشلونة؟ وما هو راتبه؟
2022-08-02T07:23:03.470Z
بيانيتش يصدم النصر ويطلب تخفيض راتبه في برشلونة
2022-08-02T07:22:23.855Z
من دوري الهواة للبوندسليجا .. بايرن ميونخ يضم صديق ماني!
2022-08-02T07:21:43.450Z
قد يهرب من أندية السعودية .. نادٍ إسباني يطارد نجم برشلونة!
2022-08-02T07:21:16.374Z
ريال مدريد يبدأ عملية التخلص من "منبوذي أنشيلوتي"
2022-08-02T07:20:44.364Z