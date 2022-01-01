أخبار الانتقالات | تشيلسي يصدم ريال مدريد ومحاولة فاشلة لليفربول

انتظار ثنائي برشلونة
يدخل نادي برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة أمام إشبيلية اليوم، السبت، في جولة جديدة من بطولة الدوري، ولكن هناك بعض الأنباء السيئة.
قائمة الفريق التي أعلن عنها برشلونة لم يتواجد بها الثنائي الجدد هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، ليتعين عليهما الانتظار قليلًا لتسجيل الظهور الأول مع فريق المدرب تشافي هيرنانديز.
🚨 SQUAD LIST 🚨#SevillaBarça pic.twitter.com/ouHIwFCOaJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022
رحيل أسينسيو
يستعد الجناح الإسباني ماركو أسينسيو للرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية عقده.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن اللاعب جلس مع المدرب كارلو أنشيلوتي لمناقشة مستقبله، وقرر البقاء حتى يونيو 2023 والرحيل في صفقة انتقال حر.
بقاء مهاجم تشيلسي
نادي تشيلسي الإنجليزي يعلن تجديد عقد نجمه الشاب أرماندو بروخا لمدة 6 سنوات، بعد التصدي لكل محاولات التعاقد معه هذا الصيف.
A new deal for Armando Broja! ✍️🔵— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022
ميزانية تين هاج
أكد موقع "The Athletic" أن ميزانية مانشستر يونايتد لضم لاعبين جدد في الصيف كانت قيمتها 120 مليون جنيه استرليني فقط.
ولكن إدارة النادي قررت زيادتها إلى 229 مليون استرليني لمساعدة إريك تين هاج على تدعيم الفريق وضم الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام.
🗣 Senior players pushed for reinforcements after Brentford loss— The Athletic UK (@TheAthleticUK) September 3, 2022
📈 Ten Hag's initial £120m budget almost doubled to £229m
🇧🇷 Antony's determination to sign convinced Joel Glazer
📉 Casemiro deal includes cut back to #RMCF level if #MUFC don't qualify for #UCL
📝 @lauriewhitwell
بقاء نجم وولفرهامبتون
كشف برونو لاج مدرب وولفرهامبتون عن محاولات ناديه من أجل تجديد عقد لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وسط اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد بضمه.
وقال لاج في تصريحات صحفية:"سنحتاج لبعض الوقت لتقديم العرض الجديد لروبن".
محاولة فاشلة
كشف الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، عن محاولة متأخرة من ليفربول للتعاقد مع لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا من يوفنتوس.
وأوضح أن اللاعب كان الهدف الرئيسي للريدز قبل ضم أرتور ميلو، ولكن اللاعب قرر الانضمام لتشيلسي في النهاية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
صدمة لريال مدريد
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن تشيلسي اقترب من تجديد عقد لاعبه ريس جيمس للحفاظ على خدماته لفترة أطول.
ويأتي ذلك ليقضي على آمال ريال مدريد في الحصول على خدمات الظهير الأيمن للبلوز الصيف القادم.
تشيلسي يخطف موهبة بالميراس
يستعد نادي بالميراس البرازيلي لبيع جوهرته إندريك إلى نظيره الإنجليزي تشيلسي في أقرب فرصة ممكنة.
وقال موقع "جلوبو" البرازيلي إن بالميراس يفضل بيع اللاعب إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي بدلًا من الإسباني، بسبب ضريبة الدخل الخاصة بالانتقالات في إسبانيا.
وسيكون قبول عرض أقل من نادٍ في إنجلترا أكثر فائدة من أي عرض إسباني آخر قد يكون أعلى قيمة، حيث كان ريال مدريد هو الأكثر المهتمين باللاعب.