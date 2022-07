أخبار الانتقالات | تشيلسي يستغل وضع رونالدو .. ويونايتد يتحرك نحو نكونكو

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ميلان عقد اجتماعات في مدينة ميلانو مع ممثلي تشارلز دي كاتيلايير جوهرة نادي كلوب بروج البلجيكي.

وقدم ميلان بالفعل عرضًا أوليًا إلى كلوب بروج، وقرر التحدث إلى ممثلي اللاعب لمعرفة رغباته.

وعلى صعيد متصل، فإن ليدز يونايتد الإنجليزي قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو إلى كلوب بروج لضم دي كاتيلايير.

AC Milan had a meeting with Charles de Ketelaere agents today in Milano. Talks ongoing after opening bid made to Club Brugge few days ago. 🔴🇧🇪 #ACMilan



Leeds have offered more than €30m to Club Brugge - AC Milan pushing on player and club side now. pic.twitter.com/LYPsqIUS3P