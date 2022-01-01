أخبار الانتقالات | تحديد بديل مبابي، ورفض نجم برشلونة الرحيل!

ديست يرفض الرحيل عن برشلونة
ذكرت "كادينا سير" أنّ سيرجينو ديست رفض الرحيل عن صفوف برشلونة.
وأشارت الإذاعة إلى أنّ اللاعب لن يقبل العروض المقدمة إليه.
باريس سان جيرمان يقترب من ماني
نفت صحيفة "بيلد" اقتراب ساديو ماني من صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الصيف المقبل.
وأشارت إلى أنّ اللاعب السنغالي هو الأقرب لخلافة مبابي في باريس سان جيرمان حال رحل عن صفوف ليفربول.
هيكتور بيليرين يعود إلى آرسنال
أكد أنخيل هارو، رئيس ريال بيتيس، أن هيكتور بيليرين لن يستمر مع فريقه وسوف يعود إلى صفوف آرسنال.
وأوضح أنّ صاحب الـ27 عامًا لن يكون له مكان في فريق حامل لقب كأس ملك إسبانيا.
صفقة دفاعية لبرشلونة
أصبح برشلونة واضحًا بشأن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون قادراً على تحقيق قفزة نوعية يحتاجها الفريق للمنافسة على الألقاب مرة أخرى اعتباراً من الموسم المقبل.
الهدف الأكبر للفريق الكتالوني هو روبرت ليفاندوفسكي (33 عاماً)، والذي أعطى بالفعل موافقته على اللعب في كامب نو ، والأمر متعلق حالياً على قدرة البارسا في التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، ليأتي الهدف الثاني وهو جول كوندي، مُدافع إشبيلية صاحب (23 عامًا).
بقاء مبابي
أفصح مسؤول فرنسي عن القرار المنتظر لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان بشأن مستقبله، حيث تتزايد الأقاويل حول أحد أبرز اللاعبين الموجودين على الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة.
ومن المُقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم ينجح مسؤولوا النادي الباريسي في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 2018.
تشيلسي يعود لديمبيلي
أكد موقع "90Min" أن تشيلسي أعاد اهتمامه بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في الصيف، مستغلًا تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني.
وكان النادي الإنجليزي من كبار المرشحين لضم صاحب الـ25 سنة، لكن الصفقة تعطلت بسبب المشاكل المحيطة بملكية النادي، ومع استقرار الأمور الآن ترتفع حظوظ النادي اللندني في خطف الصفقة.
جوارديولا يريد مدافع برايتون
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مارك كوكوريلا ظهير برايتون الأيسر.
ويأتي ذلك بسبب رغبة المدرب بيب جوارديولا في تدعيم هذا المركز، في صفقة قد تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه استرليني.
منافسة بين آرسنال وبرشلونة
المحادثات مستمرة بين مانشستر سيتي والنجم الألماني إلكاي جوندوان من أجل التوقيع على عقد جديد، وسط احتمالية واضحة لرحيله.
وأوضح الصحفي الإيطالي" فابريتسيو رومانو" أن هناك اهتمام من آرسنال وبرشلونة بالحصول على خدماته بالإضافة لبعض الأندية الأخرى.
عرض أمريكي لكيليني
قام نادي لوس أنجلوس الأمريكي بمحاولة رسمية من أجل التعاقد مع المدافع المخضرم جيورجيو كيليني بعد رحيله عن يوفنتوس.
Los Angeles FC have confirmed to Giorgio Chiellini their official proposal to sign him on a free transfer - they're now waiting for final green light on Chiellini side. 🇺🇸 #MLS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2022
Italian centre back is available on a free transfer and he also received another proposal days ago.
وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن النادي الأمريكي ينتظر حاليًا رد اللاعب، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر.
اهتمام بمدافع ليل
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع سفين بوتمان مدافع ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح أن ميلان كان هو الفريق الأقرب لضم صاحب الـ25 سنة، والذي يصل سعره إلى 25 مليون جنيه استرليني، لكن الشياطين الحمر دخلوا لإشعال السباق.
صفقة تبادلية لتشيلسي
يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي، لمحاولة التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو بالميركاتو الصيفي القادم.
وقالت صحيفة "فوتبول لندن" إن البلوز سيحاولون إدخال لاعبهم لوفتس تشيك في صفقة تبادلية لإقناع النادي الإيطالي بالتخلي عن النجم الصربي.