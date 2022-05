أخبار الانتقالات | تجديد أرتيتا وجوارديولا يداوي جراحه بنجم برشلونة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي بشكل رسمي، عن تجديد عقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حتى عام 2025.

وينتهي بذلك الجدل حول مصير أرتيتا مع المدفعجية، كما تقرر كذلك استمرار معاونه جوناس إيديفال بعد توقيعه على التجديد هو الآخر ولكن حتى موسم 2023/2024.

