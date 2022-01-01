أخبار الانتقالات | بيل إلى أمريكا وبوجبا نحو مانشستر سيتي

برشلونة يراقب دي بروينه وفيراتي وسيلفا
ناقشت "موندو" أحلام برشلونة فيما يخص تدعيم خط الوسط الصيف المقبل، واستعرضت الأسماء التي يطمح لضمها النادي.
ووضعت قائمة من ثلاثي هو ماركو فيراتي من بي إس جي، كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، وزميله برناردو سيلفا، ولكن أوضحت استحالة ضم أي من الثلاثي بسبب استقرارهم في فرقهم.
ألفيش يوضح مستقبله
أكد داني ألفيش أنه يعيش اللحظة ولا يفكر في مستقبله أو إذا كان سيستمر مع برشلونة أم لا الموسم المقبل، وذلك في حوار مع "ماركا".
الدولي البرازيلي الذي انضم في يناير الماضي للبلوجرانا يملك عقداً لستة أشهر ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
معضلة تواجه ميلان لضم أسينسيو
أفاد "كالتشيو ميركاتو" بأن ميلان يصر على ضم ماركو أسينسيو من ريال مدريد ولكن يواجه عقبة فيما يخص راتب الإسباني.
وبحسب التقرير، يعرض ميلان 5 مليون يورو موسمياً، ولكن اللاعب يطلب على الأقل سبعة ملايين عن الموسم.
سيتي يبحث عن لاعب وسط
ناقش "فابريزيو رومانو" فرضيات مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه الصيف المقبل، وأوضح أن أي صفقة ستتم عقب الانتهاء من ضم إرلينج هالاند أولاً.
ونقل رومانو عن "ديلي ميل" وجود نقاش حول ضم بول بوجبا، واهتمام بفرينكي دي يونج من برشلونة، ولكن استبعد الصفقة بسبب قيمة الهولندي المرتفعة.
وكشف رومانو عن وجود اهتمام بماتيوس نونيس، لاعب سبورتينج لشبونة المتألق أيضاً.
بيتيس يضم مدافع لاتسيو
بحسب "فابريزيو رومانو"، سيضم ريال بيتيس فيليبي لويز، مدافع لاتسيو، مجاناً عقب انتهاء عقده مع فريقه هذا الموسم.
وسيبرم بيتيس صفقة أخرى بحسب رومانو وهو ضم لويز هنريكي، اللاعب البرازيلي، من فلومينينسي.
بيل مطلوب في أمريكا
أوضح ستيف جوف، الصحفي في واشنطن بوست، أن دي سي يونايتد الأمريكي مهتم بضم لاعب ريال مدريد جاريث بيل.
وقال جوف إن الاتصالات مستمرة بين الطرفين، وأن يونايتد ليس الفريق الوحيد المهتم بالويلزي، كما أن الأخير ليس اللاعب الوحيد من أوروبا المرشح لتعزيز صفوفه.
بوجبا يرحب بسيتي
علمت مصادر "جول" أن بول بوجبا لا يمانع فرضية الانتقال لصفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.
النجم الفرنسي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بحلول نهاية الموسم الجاري، والتقارير تشير إلى عدم تجديده.
وارتبط بوجبا مؤخراً بالانتقال لبي إس جي، يوفنتوس، وريال مدريد، ولكن بحسب مصادر جول، اللاعب يرحب بفكرة اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا.