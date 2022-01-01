أخبار الانتقالات | بيريز يصدم ريال مدريد بخصوص مبابي وبوجبا يختار فريقه

قال "إكريم كونور" إن لاتسيو مهتم بموقف تاكي مينامينو مع ليفربول، وقد يتحرك لضمه الصيف المقبل.

اللاعب الياباني لا يحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي مع ليفربول، وسبق وخرج مُعاراً لصفوف ساوثامبتون الموسم الماضي.