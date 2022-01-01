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أخبار الانتقالات | بيريز يصدم ريال مدريد بخصوص مبابي وبوجبا يختار فريقه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Getty Images

ديمبيلي يرحب بالبقاء في برشلونة

2022-05-21T06:40:10.164Z

استمرت التقارير في إسبانيا بمناقشة مستقبل عثمان ديمبيلي، وعادت مرة أخرى لتؤكد رغبة اللاعب في الاستمرار مع البلوجرانا بحسب "ماركا".

وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية يونيو المقبل، وبحسب التقارير، سيجتمع وكيل اللاعب قريباً مع إدارة برشلونة في محاولة للوصول لاتفاق.

بيريز يعترف بفشل صفقة مبابي

2022-05-21T06:31:04.230Z

بحسب "جيليم بالاج"، ناقش رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز صفقة كيليان مبابي مع لاعبيه عقب لقاء ريال بيتيس.

وقال الصحفي إن بيريز أخبر لاعبيه إن كيليان مبابي لن يأتي لصفوف ريال مدريد واختار التمديد مع بي إس جي.

جوارديولا يتمنى بقاء جوندوان

2022-05-21T06:28:28.280Z

أكد بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي لفريقه مانشستر سيتي ومباراته المقبلة ضد أستون فيلا سعيه للحفاظ على إلكاي جوندوان.

الألماني ذو الأصول التركية يتبقى في عقده عام وحيد، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل مد عقده.

روما: انتقال مخيتاريان لإنتر كذبة ولا تعليق على ديبالا

2022-05-21T06:24:46.484Z

ناقش المدير الرياضي لروما تياجو بينتو مع "DAZN" سوق ميركاتو فريقه وشكك في التقارير التي ربطتت بين لاعب الفريق هنريك مخيتاريان وإنتر، ووصفها بالكذبة.

وعلق بينتو أيضاً على ارتباط فريقه بباولو ديبالا وأوضح أن الوقت الحالي ليس مناسباً للحديث عن الميركاتو في ظل التركيز على نهائي المؤتمر الأوروبي.

بوجبا يوافق على عرض يوفنتوس

2022-05-21T06:23:32.189Z

بحسب "لاجازيتا"، أعطى بول بوجبا موافقته ليوفنتوس من أجل الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين وكلاء بوجبا والنادي الإيطالي في تورينو من أجل التوصل لاتفاق على صيغة العقد.

توتنهام يتحرك من أجل بيريشيتش

2022-05-21T06:22:18.881Z

ذكرت "ESPN" أن توتنهام أصبح آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع إيفان بيريشيتش حال قرر عدم تجديد عقده مع إنتر.

النجم الكرواتي لم يحسم قراره بعد بخصوص الموافقة على عرض إنتر الحالي، وتم ربطه مؤخراً بيوفنتوس.

جيسوس يقترب من فنربخشه ويطلب نجم النصر

2022-05-21T06:20:55.469Z

قالت تقارير تركية متنوعة إن جورجي جيسوس أصبح قريباً من تولي تدريب العملاق التركي فنربخشه بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير أن أولى طلبات المدرب البرتغالي المخضرم التعاقد مع مهاجم النصر فينسنت أبو بكر. اقرأ هنا.

مينامينو مطلوب في إيطاليا

2022-05-21T06:19:41.901Z

قال "إكريم كونور" إن لاتسيو مهتم بموقف تاكي مينامينو مع ليفربول، وقد يتحرك لضمه الصيف المقبل.

اللاعب الياباني لا يحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي مع ليفربول، وسبق وخرج مُعاراً لصفوف ساوثامبتون الموسم الماضي.