أخبار الانتقالات | بيريز يصدم ريال مدريد بخصوص مبابي وبوجبا يختار فريقه

ديمبيلي يرحب بالبقاء في برشلونة
استمرت التقارير في إسبانيا بمناقشة مستقبل عثمان ديمبيلي، وعادت مرة أخرى لتؤكد رغبة اللاعب في الاستمرار مع البلوجرانا بحسب "ماركا".
وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية يونيو المقبل، وبحسب التقارير، سيجتمع وكيل اللاعب قريباً مع إدارة برشلونة في محاولة للوصول لاتفاق.
بيريز يعترف بفشل صفقة مبابي
بحسب "جيليم بالاج"، ناقش رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز صفقة كيليان مبابي مع لاعبيه عقب لقاء ريال بيتيس.
وقال الصحفي إن بيريز أخبر لاعبيه إن كيليان مبابي لن يأتي لصفوف ريال مدريد واختار التمديد مع بي إس جي.
جوارديولا يتمنى بقاء جوندوان
أكد بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي لفريقه مانشستر سيتي ومباراته المقبلة ضد أستون فيلا سعيه للحفاظ على إلكاي جوندوان.
الألماني ذو الأصول التركية يتبقى في عقده عام وحيد، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل مد عقده.
روما: انتقال مخيتاريان لإنتر كذبة ولا تعليق على ديبالا
ناقش المدير الرياضي لروما تياجو بينتو مع "DAZN" سوق ميركاتو فريقه وشكك في التقارير التي ربطتت بين لاعب الفريق هنريك مخيتاريان وإنتر، ووصفها بالكذبة.
وعلق بينتو أيضاً على ارتباط فريقه بباولو ديبالا وأوضح أن الوقت الحالي ليس مناسباً للحديث عن الميركاتو في ظل التركيز على نهائي المؤتمر الأوروبي.
بوجبا يوافق على عرض يوفنتوس
بحسب "لاجازيتا"، أعطى بول بوجبا موافقته ليوفنتوس من أجل الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل.
وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين وكلاء بوجبا والنادي الإيطالي في تورينو من أجل التوصل لاتفاق على صيغة العقد.
توتنهام يتحرك من أجل بيريشيتش
ذكرت "ESPN" أن توتنهام أصبح آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع إيفان بيريشيتش حال قرر عدم تجديد عقده مع إنتر.
النجم الكرواتي لم يحسم قراره بعد بخصوص الموافقة على عرض إنتر الحالي، وتم ربطه مؤخراً بيوفنتوس.
جيسوس يقترب من فنربخشه ويطلب نجم النصر
قالت تقارير تركية متنوعة إن جورجي جيسوس أصبح قريباً من تولي تدريب العملاق التركي فنربخشه بداية من الموسم المقبل.
وأوضحت تقارير أن أولى طلبات المدرب البرتغالي المخضرم التعاقد مع مهاجم النصر فينسنت أبو بكر. اقرأ هنا.
مينامينو مطلوب في إيطاليا
قال "إكريم كونور" إن لاتسيو مهتم بموقف تاكي مينامينو مع ليفربول، وقد يتحرك لضمه الصيف المقبل.
اللاعب الياباني لا يحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي مع ليفربول، وسبق وخرج مُعاراً لصفوف ساوثامبتون الموسم الماضي.