مدونة حية

أخبار الانتقالات | بيريز يثير الجمهور بخصوص مبابي وبن سبعيني إلى دورتموند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 1 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Ramy Bensebaini Borussia Mönchengladbach DFB-Pokal 2021
Getty Images

برشلونة يستهدف ألونسو

2022-05-01T10:32:53.389Z

قال "فابريزيو رومانو" إن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لدعم يسار دفاع الفريق الكتالوني.

وأوضح الصحفي المختص بالانتقالات أن اللاعب يفضل العودة لإسبانيا، ولكنه ضمن 3 أو 4 اسماء مرشحة لهذا المركز.

مدافع فينورد مطلوب في إيطاليا

2022-05-01T09:55:41.946Z

قال "إكريم كونور" إن إنتر ويوفنتوس يراقبان ماركوس سينيسي، مدافع فينورد.

الأرجنتيني متألق مع الفريق الهولندي هذا الموسم وساعده في بلوغ نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

النصر يناقش وضعية مارتينيز

2022-05-01T09:54:58.823Z

التفاصيل هنا

ليفربول ومانشستر سيتي يستهدفان ماونت

2022-05-01T09:53:49.490Z

ذكرت "صن" أن ليفربول ومانشستر سيتي يراقبان وضعية ميسون ماونت مع تشيلسي.

وأضاف التقرير أن حالة عدم الاستقرار الإدارة لتشيلسي قد تكون سبباً لمحاولة الثنائي التحرك وخط النجم الإنجليزي.

بيريز يشعل شائعات مبابي

2022-05-01T09:53:07.042Z

اقرأ هنا

ريال مهتم بإعادة رونالدو

2022-05-01T09:52:11.938Z

التفاصيل الكاملة هنا

بن سبعيني مطلوب في دورتموند

2022-05-01T09:50:35.582Z

قالت "سبورت 1" إن بوروسيا دورتموند مهتم بضم النجم الجزائري رامي بن سبعيني من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأوضح التقرير أن لم يحدث بعد اتصالات بين الناديين بحسب تأكيد المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، ولكن التقرير أكد بوجود اتصالات بين دورتموند ووكلاء اللاعب.