أخبار الانتقالات | بيريز يثير الجمهور بخصوص مبابي وبن سبعيني إلى دورتموند

قال "فابريزيو رومانو" إن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لدعم يسار دفاع الفريق الكتالوني.

وأوضح الصحفي المختص بالانتقالات أن اللاعب يفضل العودة لإسبانيا، ولكنه ضمن 3 أو 4 اسماء مرشحة لهذا المركز.