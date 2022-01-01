أخبار الانتقالات | بيب يكشف كواليس كين ووالدة مبابي في مدريد

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن كواليس فشل فريقه في ضم هاري كين الصيف المقبل، وذلك على هامش لقاء فريقه ضد توتنهام السبت.

وأوضح بيب في المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه حاول أربع مرات مع سبيرز لضم قائده، ولكن توتنهام لم يستجيب، مشيراً إلى أن الأمر الآن مر والفريق بحالة طيبة.