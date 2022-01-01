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أخبار الانتقالات | بونو يجدد وعودة فان نيسترلوي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 31 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Ruud van Nistelrooy
Getty

ليون يضم نجم شاختار

2022-03-31T08:41:49.673Z

سيستغل ليون قانون فيفا الجديد الذي يتيح ضم لاعبي الدوري الأوكراني بسبب ظروف النزاع الدائر مع روسيا وتوقف منافسات الكرة في أوكرانيا.

وبحسب "ليكيب"، سيضم ليون تيتي، لاعب شاختار البرازيلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

نيوكاسل يطارد مدافع لايبزيج

2022-03-31T08:40:19.897Z

ذكر "إكريم كونور"، الصحفي التركي المتخصص في الميركاتو، أن نيوكاسل يستهدف صفقة كرواتية من البوندسليجا.

وقال الصحفي عبر تويتر إن الماجبايس مهتم بخدمات الدولي الكرواتي يوسكو جفارديول، والذي بحسب التقارير متابع من عدة أندية أخرى أيضاً.

نصف عرض باريس .. الكشف عن راتب مبابي في مدريد

2022-03-31T08:38:16.076Z

التفاصيل هنا

صراع ديبالا

2022-03-31T08:36:09.646Z

أوضحت "توتوسبورت" أن باولو ديبالا يملك ما يقارب 10 عروض على الطاولة لضمه مجاناً الصيف المقبل عقب قرار يوفنتوس عدم مد عقده.

وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل البقاء في إيطاليا، وهو ما يرجح فرضية انتقاله لصفوف إنتر في ظل الحديث عن مفاوضات بين النادي ووكيله.

بونو قريب من التمديد مع إشبيلية

2022-03-31T08:35:40.956Z

التفاصيل هنا

فان نيسترلوي يدرب إيندهوفن

2022-03-31T08:34:47.635Z

أعلن بي إس في إيندهوفن تعيين النجم السابق رود فان نيسترلوي مدرباً للفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

المهاجم الهولندي الأسبق وقع عقداً مع النادي السابق له في مسيرته الاحترافية حتى 2025.