أخبار الانتقالات | بوجبا مستمر في مانشستر وليفاندوفسكي يقترب من برشلونة

أفادت "سبورت" بوجود اتفاق شخصي بين برشلونة وروبرت ليفاندوفكسي، نجم بايرن ميونخ، للانتقال لصفوفه الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن العقبة في طريق برشلونة الآن هي إقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن هدافه البولندي الذي ينتهي عقده في 2023.