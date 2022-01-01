أخبار الانتقالات | بوجبا مستمر في مانشستر وليفاندوفسكي يقترب من برشلونة

إيفرتون يحاول التخلص من ديلي ألي
قالت "ميرور" إن إيفرتون ليس راضياً عن المستويات التي يقدمها ديلي ألي المنتقل لصفوفه في يناير الماضي.
وأوضحت الجريدة أن التوفيز قد يعرضون الدولي الإنجليزي للبيع حتى في الصيف المقبل للتخلص منه.
ريفر بليت يستهدف نجم النصر
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اتفاق بين برشلونة وليفاندوفسكي
أفادت "سبورت" بوجود اتفاق شخصي بين برشلونة وروبرت ليفاندوفكسي، نجم بايرن ميونخ، للانتقال لصفوفه الصيف المقبل.
وأضاف التقرير أن العقبة في طريق برشلونة الآن هي إقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن هدافه البولندي الذي ينتهي عقده في 2023.
بوتمان على أعتاب ميلان
قال "نيكولا شيرا" إن المفاوضات بين ميلان والمدافع الهولندي سفن بوتمان في مراحل متقدمة.
وبحب التقارير، توصل الطرفان لاتفاق شخصي بالفعل على الراتب ومدة العقد، بانتظار إتمام الاتفاق بين ميلان وليل.
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