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أخبار الانتقالات | ميسي لن يعود لبرشلونة، ويونايتد يريد كين من جديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Messi
(C)Getty Images

برشلونة يتفق مع رافينيا

2022-03-29T08:15:02.000Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد أتم اتفاقه مع اللاعب البرازيلي رافينيا نجم ليدز الإنجليزي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاتفاق مع ليدز هو المتبقي، على أن يكون هناك مفاوضات قريبًا لحسم الصفقة.

كين لا يزال ضمن خيارات مانشستر يونايتد

2022-03-29T07:29:01.000Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال يضع في اعتباره إمكانية ضم المهاجم هاري كين من توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن الفريق يفكر في تقديم عرض في الصيف لتوتنهام للحصول على هجمات قائد منتخب إنجلترا.

نابولي يحدد سعر مهاجمه

2022-03-29T07:21:30.000Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي لا يمانع فكرة رحيل لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين عن صفوفه قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يريد الحصول على حوالي 90 مليون يورو كقيمة لرحيل مهاجمه.

إيسكو يُعزز شائعات انتقاله للدوري الإيطالي

2022-03-29T07:11:27.000Z

لم يعد خافيًا رحيل إيسكو عن ريال مدريد بنهاية عقده مع الفريق في يونيو القادم، لكن المجهول هو وجهة اللاعب الجديدة والتي تتأرجح بين العودة إلى الأندلس والانتقال للعب في الدوري الإيطالي وتحديدًا فيورنتينا.

إيسكو انضم للفريق العاصمي قادمًا من ملقة عام 2013 بآمال وتوقعات كبيرة، ولكن النتائج جاءت مخيبة جدًا بمسيرة مزدحمة بالمشاكل والإصابات والخلافات والجلوس على دكة البدلاء مرارًا وتكرارًا.

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راتب خرافي ورغبة بايرن ميونخ .. ليفاندوفسكي يبتعد أكثر عن برشلونة!

2022-03-29T07:07:02.000Z

يرغب نادي بايرن ميونخ في الاحتفاظ بمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لما بعد نهاية العقد الحالي له مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الألمانية لجول، حيث يريد الفريق تجديد عقد اللاعب بالرغم من عدم فتح مفاوضات التجديد معه بعد.

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لابورتا: ميسي الأفضل في العالم لكن لا نفكر في عودته

2022-03-29T07:03:06.000Z

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن أمر عودة ليونيل ميسي القائد السابق للفريق في الفترة المقبلة غير مطروح في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح إذاعة "راديو كتالونيا"، وتطرق خلالها للحديث عن الثنائي محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي.

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