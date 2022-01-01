أخبار الانتقالات | بنفكيا يحبط كبار أوروبا وحيرة ديمبيلي الرباعية

قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن ميلان حتى الآن لم يصعد اهتمامه بباولو ديبالا، بينما المفاوضات مع إنتر في حالة توقف.

وأضاف الصحفي الإيطالي إن إشبيلية قدم عرضاً، ولكن براتب ثلاثة ملايين فقط للنجم الأرجنتيني.

وأوضحت "كورييري" أن اتصالات قد وقعت بين مسؤولي ميلان ووكلاء ديبالا لمعرفة مدى تطور المفاوضات مع إنتر.