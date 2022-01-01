أخبار الانتقالات | بعد برشلونة، ليفربول يضرب كونتي ودورتموند يقتحم سباق سكاماكا

ميشايل هلالي بشكل رسمي
أعلن الهلال صباح الجمعة انضمام البرازيلي ميشايل رسمياً إلى صفوف الفريق قادماً من فلامنجو.
وسينضم اللاعب بعقد لمدة ثلاث سنوات بحسب بيان الهلال، وشكر العضو الذهبي الأمير وليد بن طلال على إتمام الصفقة.
تفاصيل مثيرة في عقد أداما مع برشلونة
رغم انتقاله فقط على سبيل الإعارة، ولكن سيوقع أداما تراوري على عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة بحسب "فابريزيو رومانو".
وسيمضي اللاعب هذا العقد تحسباً لحالة إذا قرر البلوجرانا تفعيل بند شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو بحسب الاتفاق مع وولفرهامبتون.
إنتر يضم كايسيدو
ذكرت "سكاي" أن إنتر قد حسم صفقة انضمام فيليبي كايسيدو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وسينضم اللاعب الإكوادوري على سبيل الإعارة من جنوى، ليجتمع مع مدربه السابق في لاتسيو سيموني إنزاجي من جديد.
كولوشيفسكي معروض على ميلان
قالت عدة مصادر إيطالية إن وكيل ديان كولوشيفسكي، لاعب يوفنتوس، قام بعرض اللاعب على ميلان في الساعات الماضية.
وقد ينتقل السويدي بصيغة الإعارة مع أحقية الانتقال في حال التوصل لاتفاق بين الناديين، في ظل خروج اللاعب من حسابات يوفنتوس بعد ضم دوشان فلاهوفيتش.
دورتموند يقتحم سباق سكاماكا
ذكرت "لاجازيتا" أن بوروسيا دورتموند عرض 45 مليون يورو للتعاقد مع جيانلوكا سكاماكا مباشرة في يناير من صفوف ساسوولو.
وأضاف التقرير أن اللاعب يرفض الرحيل إلى ألمانيا بسبب تفضيله البقاء في إيطاليا، وسط حديث عن مفاوضات متقدمة مع إنتر من أجل الصيف المقبل.
ليفربول يخطف دياز من توتنهام
في ضربة جديدة لسوق انتقالات توتنهام وأنطونيو كونتي، كشف بول جويس، صحفي "صنداي تايمز" أن ليفربول قريب من التعاقد مع مهاجم بورتو لويز دياز.
دياز سينضم بحسب جويس مقابل قرابة 45 مليون يورو بعد أن كان اللاعب على وشك حسم الاتفاق مع سبيرز، ليكون ثاني الصفقات التي تضيع عليه بنفس الشكل عقب اختيار أداما تراوري برشلونة على حساب الفريق اللندني.