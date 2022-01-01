أخبار الانتقالات | برشلونة ينافس باريس على جورجينيو

سيتي يكثف مفاوضاته مع هالاند
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود تحركات مكثفة من مانشستر سيتي في الأيام الماضية من أجل إغلاق صفقة إرلينج هالاند.
لاعب بوروسيا دورتموند طلب شخصي لمدرب سيتي بيب جوارديولا بحسب الصحفي الإيطالي الذي أكد استمرار فرص ريال مدريد في الصفقة.
صراع إنجليزي على باكيتا
قالت "كرونيكل" إن آرسنال ونيوكاسل مهتمان بخدمات لوكاس باكيتا، لاعب ليون.
وبحسب التقرير، تقدر قيمة البرازيلي الدولي في حدود 75 مليون يورو بعد تألقه في فرنسا عقب تجربة غير موفقة مع ميلان.
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تحديد سعر بريمير
قالت "لاجازيتا" إن قائمة الأندية المهتمة بمدافع تورينو جيلسون بريمير توسعت بعد دخول نيوكاسل، آرسنال، وليستر، بالإضافة إلى ليفربول وبايرن ميونخ، وإنتر الذي يتصدر القائمة.
وأوضح التقرير أن اللاعب البرازيلي سيطلب ناديه مبلغاً في حدود 50 مليون يورو من أجل بيعه الصيف المقبل.
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صراع على جورجينيو
قالت "لا ريبوبليكا" إن برشلونة وباريس سان جيرمان مهتمان بمتوسط ميدان تشيلسي جورجينيو.
الإيطالي ذو الأصول البرازيلية يملك عقداً حتى 2023 مع ناديه ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لتجديده.