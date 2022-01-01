أخبار الانتقالات | برشلونة يفسخ عقد نجمه، ونيوكاسل يخسر صفقة ذهبية!

ليستر يرفض عرضًا سخيًا من نيوكاسل لضم ماديسون
رفض ليستر سيتي عرضًا من نيوكاسل لأجل التخلص من ماديسون.
وبحسب "تليجراف" فإنّ عرض الملاك الجدد لنيوكاسل وصل إلى 40 مليون إسترليني.
أولمبياكوس يرغب في ضم أومتيتي
أكدت شبكة ESPN أن أولمبياكوس مستعد للتعاقد مع مدافع برشلونة صامويل أومتيتي.
وكان اللاعب قد فشل في الكشف الطبي تمهيدًا لعودته إلى الدوري الفرنسي.
برشلونة يقرر فسخ عقد لاعبه
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يدرس فسخ عقد مارتن برايثوايت.
وأوضحت أنّ اللاعب خارج حسابات تشافي كما يرفض الرحيل عن صفوف الفريق وهو ما دفع الإدارة للتفكير في فسخ التعاقد.
فيرجسون يعود إلى مانشستر يونايتد
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ السير أليكس فيرجسون سوف يعود إلى مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنّ المدرب التاريخي للشياطين الحمر سيعود في منصب إداري وسوف يكون له دورًا في صناعة القرار.
نابولي يستهدف كيبا
ذكر "ألفريدو بيدولا" أن نابولي حدد كيبا، حارس تشيلسي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في صفوفه.
وقال الصحفي الإيطالي إن الفريق الإيطالي بدأ بالفعل المحادثات مع نظيره الإنجليزي لإيجاد صيغة تفاهم لضم الإسباني.
فلامنجو يضم بولجار
أعلن فلامنجو عن تعاقده رسمياً مع متوسط ميدان تشيلسي إريك بولجار قادماً من فيورنتينا بعقد حتى ديسمبر 2025.
O volante chileno Erick Pulgar, de 28 anos, é o mais novo reforço do Mengão. O contrato com o Mais Querido é válido até dezembro de 2025.— Flamengo (@Flamengo) July 29, 2022
Seja bem-vindo, Pulgar! Desejamos sucesso com o Manto Sagrado! #CRF #PulgarÉDoMengão pic.twitter.com/yX418vEM5B
أتلتيكو يدخل على الخط من أجل ميلينكوفيتش
قالت "La nazione" إن أتلتيكو مدريد مهتم بضم مدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش.
اللاعب الصربي محط اهتمام من إنتر ويوفنتوس كذلك، ويملك عقداً مع الفيولا حتى 2023.
مارسيليا يعلن ضم تافاريس
أعلن مارسيليا التعاقد مع نونو تافاريس من صفوف آرسنال على سبيل الإعارة الموسمية.
📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) July 30, 2022
🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜
✍️ « 𝗛𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗱 » #BienvenueSurMars 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 👽🛸pic.twitter.com/QF8HtxdY8U
ليستر يرفض عرض نيوكاسل من أجل ماديسون
قالت "سكاي" إن ليستر سيتي قد رفض عرضاً من نيوكاسل من أجل ضم صانع ألعابه جيمس ماديسون.
وعرض نيوكاسل مبلغاً يقارب 50 مليون يورو بحسب التقرير، ولكن ليستر متمسك بالحصول على مبلغ يقارب 70 مليوناً لبيع نجمه.
يوفنتوس يفكر في بيانيتش مجدداً
ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس أعاد التفكير في فكرة ضم ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة.
لاعب يوفنتوس السابق لا يدخل في خطط برشلونة للموسم المقبل، ولكن بحسب التقرير، المفاضلة بين ضمه وضم لياندرو باريديس من صفوف بي إس جي بيوفي.
فيرنر مرشح للمغادرة مُعاراً
قال "فابريزيو رومانو" إن تشيلسي لا يمانع رحيل تيمو فيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية ولكن بصيغة الإعارة.
وتم ربط الدولي الألماني بيوفنتوس، ريال مدريد، أو العودة لصفوف لايبزيج من جديد.
ميلان يعلن رحيل مالديني
أعلن ميلان عن إعارة دانييلي مالديني، صانع ألعابه الشاب، لصفوف سبيزيا.
Official Statement: Daniel Maldini ➡ https://t.co/AiUaWZl9Nm— AC Milan (@acmilan) July 29, 2022
Comunicato Ufficiale: Daniel Maldini ➡️ https://t.co/3uxCfnLpqW#SempreMilan pic.twitter.com/fu8EWGOPfS
سيون يحاول ضم بالوتيلي
ذكرت "بليك" أن سيون السويسري مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي من أدانا التركي.
ورغم تألق اللاعب مع فريقه مؤخراً وخوض فترة الإعداد، ولكن لا يمانع خوض تجربة جديدة بحسب التقرير.
تشيلسي مهتم بنجم إنتر الشاب
ذكرت "سكاي" أن تشيلسي قدم عرضاً بقيمة 8 مليون يورو لإنتر من أجل لاعبه الشاب تشيزاري كاسادي.
ويرفض إنتر بيع اللاعب بمقابل أقل من 20 مليون يورو بحسب الصحيفة، وبند بأحقية الشراء مقابل مبلغ متفق عليه.
ديباي معروض على يوفنتوس
ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس تلقى اقتراحاً بضم مهاجم برشلونة ممفيس ديباي خلال الميركاتو الصيفي.
الهولندي لا يدخل في الحسابات الأساسية لبرشلونة عقب ضم روبرت ليفاندفكسي ووجود بيير إيمريك أوباميانج.
مانشستر يجتمع مع ممثلي سيسكو
ذكرت "مانشتسر إيفننج" أن مسؤولين من مانشستر يونايتد قد عقدوا اجتماعاً مع وكلاء نجم سالزبورج بينيامين سيسكو.
اللاعب الشاب تألق بشكل لافت في ودية ليفربول الأخيرة وجذب الأنظار، وتم ربطه مؤخراً بريال مدريد كذلك.