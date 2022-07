أخبار الانتقالات | برشلونة يفسخ عقد نجمه، ونيوكاسل يخسر صفقة ذهبية!

أعلن فلامنجو عن تعاقده رسمياً مع متوسط ميدان تشيلسي إريك بولجار قادماً من فيورنتينا بعقد حتى ديسمبر 2025.

O volante chileno Erick Pulgar, de 28 anos, é o mais novo reforço do Mengão. O contrato com o Mais Querido é válido até dezembro de 2025.



Seja bem-vindo, Pulgar! Desejamos sucesso com o Manto Sagrado! #CRF #PulgarÉDoMengão pic.twitter.com/yX418vEM5B