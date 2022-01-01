أخبار الانتقالات | برشلونة يفسخ عقد نجمه، ونيوكاسل يخسر صفقة ذهبية!

ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس أعاد التفكير في فكرة ضم ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة.

لاعب يوفنتوس السابق لا يدخل في خطط برشلونة للموسم المقبل، ولكن بحسب التقرير، المفاضلة بين ضمه وضم لياندرو باريديس من صفوف بي إس جي بيوفي.