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أخبار الانتقالات | برشلونة يعود لأجل فيراتي، وموقف غامض لرونالدو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Marco Verratti PSG 2021-22
Getty Images

برشلونة يعود للتفاوض بشأن فيراتي

2022-05-08T21:15:40.136Z

أكدت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة عاد لسباق التعاقد مع ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان.

وسبق وحاول النادي الكتالوني ضم اللاعب في ٢٠١٧ لكنّه فضّل التمديد والاستمرار في حديقة الأمراء.

برشلونة يرفض التعاقد مع هيكتور بيليرين

2022-05-08T21:12:22.074Z

بحسب "كادينا كوبي" فإن هيكتور بيليرين عُرض على برشلونة قادمًا من ريال بيتيس لكن النادي الكتالوني لن يتعاقد معه.

وسبق وحاول برشلونة ضمه في ٢٠١٦ بعد رحيل داني ألفيش لكن مبالغات آرسنال المالية دفعت النادي لضم نيلسون سيميدو.

رونالدو لم يحسم قراره بشأن الاستمرار مع مانشستر يونايتد

2022-05-08T17:10:27.000Z

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ كريستيانو رونالدو لم يحسم قراره بشأن البقاء في مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب مستاء بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا وسوف يجلس مع السير أليكس فيرجسون لتحديد مصيره.

لا مفاوضات بين يوفنتوس وماتيتش

2022-05-08T10:41:26.641Z

أكد مراسل جول في تورينو أن لا صحة للشائعات التي ربطت يوفنتوس بمتوسط ميدان مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش.

وينتهي عقد الصربي مع يونايتد بحلول نهاية يونيو المقبل، ولا توجد نية بحسب التقارير لتمديده من قبل الطرفين.

صفقة تبادلية مقترحة بين آرسنال ويوفنتوس

2022-05-08T07:33:32.000Z

نقلت "آس" عن مصادر إيطالية وجود اهتمام من يوفنتوس بضم توماس بارتي، متوسط ميدان آرسنال.

وقالت الصحيفة إن فكرة التبادل بين الناديين قد تكون الحل لإتمام الصفقة في ظل الربط بين المدفعجية ولاعب يوفي أرتور ميلو.

محترف النصر يبحث الرحيل الصيف القادم

2022-05-08T07:32:55.721Z

التفاصيل هنا

اتفاق بين برشلونة وقائد تشيلسي

2022-05-08T07:32:15.292Z

جديد الصفقة والتفاصيل كاملة هنا.

باريديس: أحلم بريال مدريد

2022-05-08T07:31:48.110Z

التفاصيل هنا

برشلونة يكثف جهوده لضم ألونسو

2022-05-08T07:29:46.466Z

أفاد "فابريزيو رومانو" باستمرار تحركات برشلونة من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لتشيلسي ماركوس ألونسو.

وقال الصحفي الإيطالي الخبير بالميركاتو إن برشلونة عازم على إنهاء الصفقة عقب حسم تشيلسي لمصير بيع النادي، بالإضافة لوجود ترحيب من اللاعب.

تورينو يعلن رحيل بريمير

2022-05-08T07:28:08.447Z

أعلن إيفان يوريتش، مدرب تورينو، أن نجمه جيلسون بريمير سيرحل على الأرجح عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك في تصريحات عقب الخسارة من نابولي لحساب الدوري المحلي.

وأوضح يوريتش أن رحيل البرازيلي هو القرار الصحيح في ظل تطوره ورغبته باللعب مع فريق كبير، مؤكداً التعاقد مع بديل على أفضل مستوى لتعويضه.

إنتر يقرر الحفاظ على لاوتارو

2022-05-08T07:27:00.962Z

أكدت "لاجازيتا" أن إنتر لا ينوي التخلي عن نجمه لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات المقبلة عكس المشاع.

الأرجنتيني تم ربطه بأتلتيكو مدريد، ولكن بحسب التقرير، النيراتزوري قرر عدم التضحية بنجمه كما حدث مع روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم نفسه لا يسعى للرحيل ويشعر بالراحة في ميلانو هو وعائلته.