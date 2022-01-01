أخبار الانتقالات | برشلونة يعود إلى برناردو وخطة ريال لبديل بنزيما

قالت "سبورت" إن وضعية برشلونة الاقتصادية ستجبره على دخول ميركاتو الشتاء من أجل التخلص من المزيد من لاعبيه.

وعنون تقرير الجريدة المقرب من النادي الكتالوني لاعبين مثل جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، ممفيس ديباي، وحتى فرينكي دي يونج كمرشحين للبيع في ظل ارتفاع رواتبهم.