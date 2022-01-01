أخبار الانتقالات | برشلونة يستجيب لديمبيلي وريال مدريد يجدد لمودريتش

صراع أوروبي على فينيسيوس الجديد "الذي تجاوز مهارة نيمار"!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى العديد من الأندية الكبيرة في ضم اللاعب الشاب إندريك لاعب بالميراس البرازيلي في أسرع وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أندية ريال مدريد وبرشلونة يتابعان اللاعب عن كثب ويسعيان لخطفه.
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غياب حارس مانشستر يونايتد جاء لحسم رحيله
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن غياب الحارس دين هندرسون عن مباراة أستون فيلا في كأس إنجلترا جاء تمهيدًا لرحيله.
حيث أوضحت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن اللاعب سيرحل في فترة إعارة جديدة بحثًا عن الدقائق.
خيانة ريال مدريد .. وكيل رونالدو يعمل على نقله إلى برشلونة!
يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سئم سريعًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأبلغ وكيله جورج مينديش أن يبحث له عن فريق جديد.
ويشعر رونالدو بعدم الراحة منذ عودته إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، رغم تألقه على الصعيد التهديفي، لكن غياب التخطيط وعدم وجود استقرار رغم تغيير الجهاز الفني لا يساعده على الإطلاق.
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برشلونة يستجيب لطلبات عثمان ديمبيلي!
أوضحت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي برشلونة قد استجاب لطلبات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي المادية.
بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، فالنادي الكتالوني سيستجيب للطلبات المالية له وسيجعله الأعلى أجرًا في الفريق، لكن المحادثات ستستمر حتى نهاية الشهر.
فيرنانديش عن انتقاله إلى برشلونة: كذبة أبريل!
وصف البرتغالي برونو فيرنانديش نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني بأنها "صحافة سيئة".
برونو ومنذ انتقال إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي أصبح أحد أهم اللاعبين في صفوف "الشياطين الحمر"، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في النصف الأول من موسم 2021-22.المزيد من التفاصيل
نيوكاسل يدعم الهجوم بهداف اليورو
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات اللاعب باتريك تشيك من صفوف باير ليفركوزن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، حيث أكدت أن الصفقة قد تكلف الفريق الإنجليزي حوالي 50 مليون يورو.
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برشلونة يحدد بديل نيتو
أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد حدد الحارس البديل للبرازيلي نيتو الذي سيرحل عن الفريق الكتالوني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن ستول ديميتريفسكي لاعب رايو فاييكانو سيكون هو البديل.
صراع أوروبي على فينيسيوس الجديد "الذي تجاوز مهارة نيمار"!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى العديد من الأندية الكبيرة في ضم اللاعب الشاب إندريك لاعب بالميراس البرازيلي في أسرع وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أندية ريال مدريد وبرشلونة يتابعان اللاعب عن كثب ويسعيان لخطفه.
صفقة فلاهوفيتش تكلف 150 مليون
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن صفقة اللاعب دوسان فلاهوفيتش لن تكلف فريق آرسنال أقل من 150 مليون جنيه استرليني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن فيورنتينا طلب حوالي 58 مليونًا، واللاعب يطلب 300 ألف في الأسبوع، ويطلب وكيله 15 مليونًا.
بعد رحيل كوتينيو .. برشلونة يعود إلى هدف برازيلي قديم لتدعيم صفوفه
يبحث نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات عن لاعبين قادرين على منح الإضافة للقائمة التي تعاني بشدة خلال منافسات موسم 2021-22.
ومع رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو عن برشلونة متوجهًا إلى أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فإن "البلوجرانا" حدد بالفعل اللاعب البديل له.
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