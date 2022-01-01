أخبار الانتقالات | برشلونة يستجيب لديمبيلي وريال مدريد يجدد لمودريتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى العديد من الأندية الكبيرة في ضم اللاعب الشاب إندريك لاعب بالميراس البرازيلي في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أندية ريال مدريد وبرشلونة يتابعان اللاعب عن كثب ويسعيان لخطفه.