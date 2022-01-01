وافق الدنماركي كريستيان إريكسن على الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يمكن أن يؤكد "جول GOAL" الأمر.

وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق شفهي مع الدنماركي الدولي، يقتضي بأن يوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، ليكون نقطة البداية في ثورة إريك تين هاج في "أولد ترافورد".

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