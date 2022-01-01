زلاتان إبراهيموفيتش يستعد لتجديد عقده
Zlatan Ibrahimović has decided to extend his contract with AC Milan! Zlatan will continue for one more season, agreement in place until June 2023. 🚨🇸🇪 #ACMilan @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022
Ibrahimović suffered knee injury and his recovery will take 6/7 months but he will accept lower salary. pic.twitter.com/4SBcxgBBgV
برشلونة يرفض ضم رونالدو
ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنّ برشلونة رفض فكرة التوقيع مع كريستيانو رونالدو في الصيف الجاري.
وأوضحت الصحيفة أنّ وكيل أعماله، خورخي مينديش، لا يزال لديه فريقين يمكن عرض عليها ضم صاروخ ماديرا.
باريس سان جيرمان يعلن رحيل بوتشيتينو
Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022
The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh
اجتماع لابورتا ومينديش .. رئيس برشلونة يستفسر عن إمكانية شراء رونالدو
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تم طرح إمكانية ضمه إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قد تحدث مع وكيل أعمال اللاعب بالفعل في ذلك الشأن.
خاص | تشيلسي يبدأ التعويض .. النادي الإنجليزي أقرب لدي ليخت من بايرن ميونخ
اقترب نادي تشيلسي من الحصول على خدمات اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي.
جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإنجليزية لجول، حيث يتقدم النادي اللندني على بقية الفرق التي تنافس على خدمات اللاعب.
إشبيلية يصدم جماهير برشلونة: إدارتكم لم تتصل لضم كوندي!
أثار المدير الرياضي لنادي إشبيلية مونشي الجدل حول رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات الفرنسي جول كوندي نجم الفريق الأندلسي.
جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن برشلونة لم يتصل بإشبيلية حتى الآن للاستفسار عن موقف اللاعب من الرحيل.
وسط برشلونة وهجوم ريال مدريد .. فريق إيطالي يتسوق من الدوري الإسباني!
مانشستر يونايتد يخفض راتب رونالدو .. هل طلب الرحيل لهذا السبب؟
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قد قررت تخفيض راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف"، والتي أكدت أن تخفيض راتب رونالدو جاء بسبب الفشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا.
بيولي ينتظر تحرك الإدارة لأجل ضم زياش
رفض ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإفصاح عن آخر مستجدات الصفقات الصيفية لأبطال الدوري الإيطالي.
وسئل بيولي عن صفقات الفريق، وعن ارتباط النادي بضم حكيم زياش لاعب تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق الفترة التحضيرية للموسم الجديد ورد المدرب: "لا أعرف، الأمر متروك لمجلس الإدارة".
الفحص الطبي يفصل إريكسن عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد
وافق الدنماركي كريستيان إريكسن على الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يمكن أن يؤكد "جول GOAL" الأمر.
وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق شفهي مع الدنماركي الدولي، يقتضي بأن يوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، ليكون نقطة البداية في ثورة إريك تين هاج في "أولد ترافورد".
توتنهام يحسم صفقة لونجليه
أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن نادي توتنهام قد حسم بالفعل صفقة ضم الفرنسي كليمون لونجليه من برشلونة.
وبحسب ما أكد فالصفقة ستكون إعارة وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال ساعات.
Clément Lenglet to Tottenham, just matter of time and then… here we go soon. Agreement’s being finalised between Barcelona and Tottenham on loan deal, working on details. 🚨⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022
Lenglet agreed personal terms with Spurs last week, matter of final steps between clubs. pic.twitter.com/6bg80EeTvD
توخيل غير مهتم برونالدو
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي غير مهتم بالحصول على كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن"، والتي أكدت أن اللاعب يريد أن يرتدي قميص فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.
ديمبيلي يجدد لبرشلونة
أكدت تقارير صحفية إسبانية على توصل برشلونة لاتفاق مع عثمان ديمبيلي على تجديد عقد الأخير.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاتفاق سيكون لمدة عامين.
توتنهام يصارع يونايتد على توريس
أكدت تقارير صحفية إنجليزية على وجود رغبة من نادي توتنهام في الحصول على خدمات باو توريس من صفوف فياريال.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن مانشستر يونايتد أيضًا مهتم باللاعب.
رسميًا روما يضم التركي زكي شليك
🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Zeki Celik 🐺🇹🇷— AS Roma English (@ASRomaEN) July 5, 2022
The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!
We are also proud to continue assisting in the search for missing children worldwide. 🙏
#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9kW1EL8Jma