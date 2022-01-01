أخبار الانتقالات | برشلونة يختار نجم سيتي لتعويض صفقة كوندي

تشيلسي يتفوق في صراع كوندي على برشلونة
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ألفيش إلى المكسيك
علم جول أن داني ألفيش قد استقر أخيراً على النادي الجديد الذي سيمثله الفترة المقبلة.
وسينضم الدولي البرازيلي إلى صفوف بوماس المكسيكي، ويتم العمل على توقيع العقود في الساعات المقبلة.
نيوكاسل مهتم بمهاجم سالزبورج
بحسب "ديلي ميل"، يسعى نيوكاسل لتعزيز الخط الأمامي بضم بنيامين سيسكو من صفوف سالزبورج.
اللاعب الذي يبلغ 19 عاماً تألق ولفت الأنظام في النمسا الموسم الماضي، وأصبح مطمعاً لعدة أندية أوروبية كبرى.
سبيرز يدخل على الخط من أجل زانيولو بعرض للتبادل
أوضح "90min" أن توتنهام سيعرض على روما صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع نيكولو زانيولو.
الصفقة ستكون في صورة المدافع الويلزي جوي رودون، بالإضافة لمبلغ مالي من أجل إقناع ذئاب العاصمة ببيع النجم الشاب.
برايتون يرفض عرض سيتي لضم كوكوريلا
قال "ديفيد أورنستين" إن عرض مانشستر سيتي الأول لضم مارك كوكوريلا، ظهير برايتون، تم رفضه.
العرض بحسب التقرير في حدود 35 مليون يورو، ولكن برايتون يطلب مبلغاً يتعدى 55 مليون يورو لبيع الإسباني.
برشلونة يستهدف لابورت
في ظل التنافس الكبير مع تشيلسي على ضم جول كوندي من صفوف إشبيلية، وجه برشلونة أنظاره نحو هدف جديد لدعم دفاعه.
وذكر موقع "فيكاخيس" أن البلوجرانا الآن يستهدف أيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، كما ذكر جيرارد مورينو أن الفريق مهتم بميلان شكرينيار من إنتر كذلك.