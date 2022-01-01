أخبار الانتقالات | برشلونة يحاول مع كوليبالي واهتمام إنجليزي بشكرينيار

إشبيلية لا يمانع بيع كوندي
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إنتر يفكر في مخيتاريان
قال الصحفي الإيطالي "ألفريدو بيدولا" إن إنتر يضع نصب عينيه هنريك مخيتاريان لدعم خط وسطه الصيف المقبل.
الأرميني ينتهي عقده مع روما بحلول نهاية الموسم، وحتى الآن لا يوجد اتفاق لمد العقد بين الطرفين.
اهتمام إنجليزي بشكرينيار
قالت "لاجازيتا" إن ميلان شكرينيار، نجم إنتر، يجذب انتباه عديد الأندية في إنجلترا بسبب انتهاء عقده في 2023.
وأفادت الصحيفة بأن السلوفاكي مطلوب في مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن أكدت مساعي إنتر لتمديد عقده ورفع راتبه.
آرسنال يحاول مع أومتيتي
قالت "ديلي ستار" إن آرسنال قد يكون الفريق الذي يخلص برشلونة من حمل صامويل أوتيتي هذا الصيف.
المدافع جدد عقده في مفاجأة كبرى خلال الموسم الجاري رغم ابتعاده عن المشاركة بشكل تام عن صفوف البلوجرانا.
مارتينيز مستمر في بيلباو
أكدت "سبورت" أن إنيجو مارتينيز، نجم أتلتيك بيلباو، مستمر مع الفريق رغم أنه عقده متبقي به عام وحيد.
وارتبط المدافع ببرشلونة وعدة أندية، ولكن بحسب التقرير، يوجد بعقده بند يمنع أي رئيس لبيلباو من بيعه بأقل من الشرط الجزائي البالغ 80 مليون يورو.
برشلونة يحاول ضم كوليبالي
أوضحت "سبورت" أن برشلونة حدد كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، ليكون التدعيم لخطه الخلفي.
وينتهي عقد السنغالي في 2023 وبحسب الصحيفة لا يوجد نية من طرفه لمده، ولكن التقرير أكد صعوبة التفاوض مع النادي الإيطالي لبيع نجمه بسهولة.