أخبار الانتقالات | برشلونة يحاول مع كوليبالي واهتمام إنجليزي بشكرينيار

قالت "لاجازيتا" إن ميلان شكرينيار، نجم إنتر، يجذب انتباه عديد الأندية في إنجلترا بسبب انتهاء عقده في 2023.

وأفادت الصحيفة بأن السلوفاكي مطلوب في مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن أكدت مساعي إنتر لتمديد عقده ورفع راتبه.