أخبار الانتقالات | برشلونة يحاول خطف كوندي من تشيلسي وحسم مصير مودريتش

مودريتش يجدد
أوضحت "ماركا" أن لوكا مودريتش مستمر لعام إضافي مع ريال مدريد عقب تمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
وأضاف التقرير أن الكرواتي أمضى بالفعل على عقده الجديد وسيكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.
تين هاج يطلب تيمبر
أوضحت "ميرور" أن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع جوليان تيمبر، مدافع أياكس.
وطلب تين هاج أيضاً من يونايتد الدخول في سباق التعاقد مع داروين نونيز، مهاجم بنفيكا المطلوب في عدة أندية كبرى.
مارسيلو يعلن الرحيل
أعلن لاعب ريال مدريد مارسيلو انتهاء رحلته مع الفريق الملكي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرح الظهير الأيسر البرازيلي للإعلام بعد المباراة بأن هذا الموسم كان الأخير مع الفريق، وأنه لا يعرف بعد فريقه المقبل.
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تشافي يطلب كوندي
كشفت "موندو" عن وجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع أحد الثنائي جول كوندي من إشبيلية، أو كاليدو كوليبالي من نابولي لدعم الخط الخلفي.
ويفضل مدرب برشلونة تشافي ضم كوندي بسبب صغر سنه ومعرفته بالليجا، ولكن يواجه منافسة قوية من تشيلسي بحسب التقرير.
وإذا لم ينجح البلوجرانا بضم الفرنسي، سيتحرك بحسب التقرير لنجم نابولي السنغالي الذي ينتهي عقده في 2023.