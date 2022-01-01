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أخبار الانتقالات | برشلونة يتخلص من بوتش وصراع لاكازيت

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Kasper Schmeichel Alexandre Lacazette Arsenal Leicester 2021-22
Getty

ميلان يستهدف لاعب موناكو

2022-03-14T07:19:21.773Z

أفادت "لاجازيتا" بوجود اهتمام من قبل ميلان بضم لاعب موناكو ممادو كوليبالي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن الروسونيري في مفاوضات بالفعل مع وكلاء اللاعب بسبب انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي بحلول نهاية الموسم.

لابورتا يصدم الجمهور بخصوص هالاند

2022-03-14T07:18:44.486Z

التصريحات كاملة هنا

مرتضى منصور يكشف وضعية طارق حامد ومفاوضات موسيماني

2022-03-14T07:18:14.108Z

التفاصيل هنا

ديست يقترب من وداع برشلونة

2022-03-14T07:17:33.058Z

اقرأ هنا

صراع على لاكازيت

2022-03-14T07:16:19.943Z

وسط عدم وضوح موقفه من التجديد مع آرسنال، قال "AS Roma Live" إن روما مهتم بضم المهاجم الفرنسي في الصيف المقبل مجاناً.

فريق آخر قد يتحرك لضم لاعب آرسنال بسبب انتهاء عقده هو برشلونة. اقرأ المزيد هنا.

برشلونة يعرض بوتش على وولفز

2022-03-14T07:14:56.573Z

قال موقع "90min" إن برشلونة سيعرض على وولفرهامبتون الحصول على لاعبه ريكي بوتش مقابل ضمن أداما تراوري نهائياً.

ويلعب تراوري منذ يناير الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسط تقارير عن عدم حسم برشلونة قراره النهائي بخصوص ضمه بعد.