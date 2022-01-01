أخبار الانتقالات | برشلونة يتخلص من بوتش وصراع لاكازيت

قال موقع "90min" إن برشلونة سيعرض على وولفرهامبتون الحصول على لاعبه ريكي بوتش مقابل ضمن أداما تراوري نهائياً.

ويلعب تراوري منذ يناير الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسط تقارير عن عدم حسم برشلونة قراره النهائي بخصوص ضمه بعد.