أخبار الانتقالات | برشلونة مهتم بلوكاكو ومانشيني خليفة كونتي

أفادت "بيلد" بوجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بضم داروين نونيز، نجم بنفيكا، ليعوض روبرت ليفاندوفسكي مستقبلاً.

ولكن أضاف التقرير أن رغم الاهتمام، ولكن بايرن انسحب من الصفقة بسبب السعر المرتفع للمهاجم، والذي يقدر في حدود 70 مليون يورو.