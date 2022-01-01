أخبار الانتقالات | برشلونة قريب من صفقة جديدة، ولوبيتيجي ينقذ ريال مدريد

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيوكاسل أرسل عرضه الرسمي الأول إلى ليون من أجل ضم نجمه البرازيلي برونو جيماريش.

وأوضحت أن العرض وصلت قيمته إلى 33 مليون جنيه استرليني، وسط توقعات بقبول ليون للأمر، ولكن موقف اللاعب غير واضح حتى الآن.

وفي سياق متصل كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن آرسنال يترقب الموقف ويريد ضم اللاعب، ولكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن.

وأما موقع "TheAthletic" الإنجليزي، فقد أكد توصل نيوكاسل لاتفاق مع ليون واللاعب على كل شيء، مع خضوع النجم البرازيلي للكشف الطبي خلال الساعات القليلة القادمة.